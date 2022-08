Ein 24-Jähriger hatte Rushdie am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Rushdie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen und notoperiert. Er wurde im Krankenhaus an ein Beatmungsgerät angeschlossen und könnte ein Auge verlieren, wie sein Agent erklärte.