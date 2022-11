Die Salomonen im Südpazifik sind von einem massiven Erdbeben erschüttert worden. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke auf 7,0. Das Beben ereignete sich am Dienstagmittag (Ortszeit) in der Nähe der Ortschaft Malango in der Provinz Guadalcanal in einer Tiefe von etwa 15 Kilometern. Malango liegt weniger als 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Honiara.