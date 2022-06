Der französische Schauspieler Jean-Louis Trintignant ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag mit. Trintignant spielte in etwa 160 Filmen und Theaterstücken mit.

Jean-Louis Trintignant und Brigitte Bardot in "Und ewig lockt das Weib". Bildrechte: IMAGO / Prod.DB

Bekannt wurde er, als er 1956 in der Rolle des schüchternen Ehemanns an der Seite von Brigitte Bardot in dem Film "Und ewig lockt das Weib" auftrat – und dann eine Liaison mit der Schauspielerin einging. Zehn Jahre später, 1966, schaffte er seinen internationalen Durchbruch mit dem Film "Ein Mann und eine Frau" von Claude Lelouch. Der Film über zwei alleinerziehende Eltern erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Hauptpreis der Filmfestspiele von Cannes und einen Oscar.