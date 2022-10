Angela Lansbury (16. Oktober 1925 – 11. Oktober 2022) spielte in dutzenden Kino- und Fernsehfilmen mit und war am Broadway erfolgreich. Am bekanntesten ist sie aber für ihre Rolle als Detektivin Jessica Fletcher in der Fernsehserie "Mord ist ihr Hobby". Für ihr Lebenswerk erhielt sie 2014 einen Ehren-Oscar. Bildrechte: dpa