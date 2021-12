In der Ostsee sind am Montag zwei Frachtschiffe kollidiert. Das berichten schwedische Medien. Eines der beiden Schiffe, das in Dänemark registriert ist, schwimmt nach Angaben des Lagezentrums der dänischen Armee kieloben im Wasser. Es sollen zwei Menschen an Bord gewesen sein. Das andere Schiff sei in Großbritannien registriert. Es sei funktionsfähig und die Besatzung nicht gefährdet. Schwedische Behörden hätten einen Einsatz zur Rettung der Schiffbrüchigen gestartet, Dänemark beteilige sich daran.