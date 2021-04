Der Polizei in Italien ist ein Schlag gegen die Mafia gelungen. Nach eigenen Angaben nahm sie in der Stadt Bari an der Adria-Küste fast 100 Menschen fest. Der überwiegende Teil von ihnen solle nun in Haft kommen. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen Mitglieder des "Strisciuglio"-Clans. Medienberichten zufolge wird ihnen die Bildung einer Mafia-Vereinigung, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen.