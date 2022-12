Der heftige Wintersturm "Elliott" hat weiterhin verheerende Folgen für weite Teile der USA. Auch der Flugverkehr blieb stark eingeschränkt. Nach Angaben der Website flightaware.com wurden in den vergangenen Tagen nahezu 20.000 US-Flüge gestrichen, darunter mehr als 3.200 allein am Dienstag (Ortszeit). Besonders betroffen war die Fluggesellschaft Southwest Airlines, bei der mehr als 60 Prozent der Flüge ausfielen.

Eine Schneefräse räumt Schnee in der besonders betroffenen Stadt Buffalo im Bundeststaat New York. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press

Der internationale Flughafen in der Stadt Buffalo im Norden des Bundesstaates New York war geschlossen. In Buffalo waren nach den Weihnachtsfeiertagen tausende Menschen noch immer ohne Strom. Tote wurden in ihren Autos oder unter Schneewehen gefunden. Rettungskräfte gingen auf der Suche nach weiteren Opfern oder festsitzenden Autofahrern von Fahrzeug zu Fahrzeug. Nach Angaben des Bürgermeisters von Buffalo, Byron Brown, rechnet die Polizei mit weiteren Todesopfern. Für die Stadt gilt weiterhin ein Fahrverbot.