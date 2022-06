Im Zentrum von Oslo sind in der Nacht zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Mindestens 14 Menschen wurden nach Angaben der norwegischen Polizei verletzt, einige von ihnen schwer. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Man gehe von einem terroristischen Angriff aus. Wie Polizeichef Christian Hatlo sagte, handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen iranischstämmigen Norweger. Er sei wegen kleinerer Vergehen wie dem Tragen eines Messers und Drogenbesitzes auffällig geworden. Der Mann sei aber auch dem für Terrorabwehr zuständigen Inlandsgeheimdienst bekannt.

Die Trauer in Oslo ist groß. Bildrechte: IMAGO/NTB

Nach neuesten Erkenntnissen waren die Schüsse an drei verschiedenen Orten in Oslo gefallen, darunter vor einem Nachtklub, der bei Homosexuellen beliebt ist. Ob die Tat mit einer für heute geplanten Pride-Parade für die Rechte unter anderem von Schwulen, Lesben und Transgendern zusammenhängt, ist noch unklar. Die Veranstalter sagten die Parade am Samstagmorgen kurzfristig ab.