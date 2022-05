Ein Schütze hat in der US-Stadt Buffalo das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen eines Hassverbrechen. "Wir untersuchen diesen Vorfall sowohl als Hassverbrechen als auch als Fall von rassistisch motiviertem, gewaltbereitem Extremismus", sagte ein Ermittler der US-Bundespolizei FBI. Der 18-jährige Täter sei nicht aus der Gemeinde, sagte Bürgermeister Byron Brown. "Der Schütze reiste stundenlang von außerhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verüben", sagte Brown weiter. Die Tat ereignete sich in und vor einem Supermarkt.