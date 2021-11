Das deutsche Rettungsschiff "Sea-Eye 4" hat am Sonntag mit rund 800 Menschen an Bord den sizilianischen Hafen Trapani erreicht. Man warte auf die Erlaubnis zum Anlegen, teilte der Hilfsverein Sea-Eye am Nachmittag mit.

Mit Hilfe eines weiteren deutschen Schiffes, der vom Dresdner Verein Mission Lifeline betriebenen "Rise Above", hatte die "Sea-Eye 4" in den vergangenen Tagen Hunderte Menschen aus Seenot gerettet .

Die Betroffenen seien auf seeuntüchtigen Booten im Mittelmeer unterwegs gewesen. Dem EU-Staat Malta warf der Sea-Eye-Vorsitzende Gorden Isler vor, mehrere Notrufe ignoriert zu haben. So habe die Rettungsleitstelle in Valletta im Falle eines lecken Holzbootes mit 400 Menschen an Bord keine Hilfe geschickt. Deshalb sei man in eine "so außerordentliche Situation" geraten.