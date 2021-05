Beim Absturz einer Seilbahn-Gondel am Lago Maggiore in Italien sind am Sonntag neun Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Ortschaft Stresa. Laut der Nachrichtenagentur Ansa befanden sich elf Personen in der Kabine. Zwei schwer verletzte Kinder seien mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Turin gebracht worden.