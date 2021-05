Nach Unglück in Italien Seilbahn-Mitarbeiter festgenommen

Nach dem für 14 Menschen tödlichen Absturz einer Seilbahn-Gondel in Norditalien am Sonntag sind drei Mitarbeiter der Betreiberfirma festgenommen worden. Ermittlungen zufolge soll es "Manipulationen" an der Anlage gegeben haben, angeblich um Verspätungen der Seilbahn zu vermeiden.