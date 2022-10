Feuerwehreinsatz im Viertel Itaewon. Bildrechte: dpa

Zuvor hatten Behörden mitgeteilt, mehrere Menschen seien nach einem Gedränge in den engen Straßen des Viertels Itaewon wegen Herzstillständen behandelt worden. Die Feuerwehr erklärte, es sei eine größere Menschenanzahl in einer schmalen Gasse gestürzt. Das Unglück habe sich am späten Abend gegen 22.20 Uhr Ortszeit (15.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit) ereignet. Mehrere Menschen hätten Herzstillstände erlitten. Auch mehrere Ausländer seien in Krankenhäuser gebracht worden.



Staatspräsident Yon Suk-yeol berief eine Krisensitzung ein und ordnete die Entsendung weiterer Rettungskräfte an den Unglücksort an. Krankenwagen aus dem ganzen Land wurden bereits in das Stadtviertel entsandt. Seouls Bürgermeister Oh Se-Hoon brach seinen Europa-Besuch ab. Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 fanden in diesem Jahr erstmals wieder Halloween-Feiern in Südkorea statt.