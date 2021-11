In der Vergangenheit ist es in anderen afrikanischen Ländern zu ähnlichen Unglücken gekommen: 2019 kamen in Tansania bei einer Tankerexplosion 85 Menschen ums Leben, 2018 gab es im Kongo 50 Tote. Auch Freetown war in den vergangenen Jahren bereits von Katastrophen betroffen: Vergangenes Jahr wurden 50 Menschen bei der Flucht vor einem Großbrand verletzt, 2017 kamen mehr als 1.000 Menschen nach starken Regenfällen durch eine Schlammlawine ums Leben.