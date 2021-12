Die ersten Länder sind bereits ins neue Jahr gestartet. Um 11 Uhr unserer Zeit begrüßten die Bewohner der Südsee-Inseln Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr 2022. Eine Stunde später folgte Neuseeland, wo allerdings wegen der Ausbreitung von Corona die meisten Events und das Feuerwerk vom Sky Tower in Auckland sowie auch alle öffentlichen Veranstaltungen in anderen Städten wie Christchurch und der Hauptstadt Wellington abgesagt wurden.

Silvesterfeuerwerk in Australien Bildrechte: dpa

Die Menschen in der australischen Metropole Sydney sind ebenfalls bereits im neuen Jahr angekommen. Um Mitternacht Ortszeit wurden sechs Tonnen Feuerwerk vor der imposanten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses in die Luft geschossen. Anders als im vergangenen Jahr waren dieses Mal wieder Zuschauer zugelassen.



In New York soll die traditionelle Silvesterparty am Times Square zwar wieder mit Zuschauern stattfinden – allerdings müssen alle Besucher gegen Covid-19 geimpft sein. Die Baker- und die Howlandinsel im Pazifik werden die letzten Gebiete sein, die das neue Jahr einläuten.