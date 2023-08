Die Bundeswehr hat zwei Transporthubschrauber der Luftwaffe in das Überschwemmungsgebiet nach Slowenien geschickt. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, landeten die beiden schweren Transporthubschrauber CH-53 mittlerweile in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Dem Ministerium zufolge beteiligt sich die Bundeswehr zudem mit weiteren rund 30 Soldaten an der Katastrophenhilfe in dem Balkan-Land.