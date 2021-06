Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd ist das Strafmaß für den Ex-Polizisten Derek Chauvin bekannt gegeben worden. Das zuständige US-Gericht in Minneapolis verhängte eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen den Ex-Beamten. Der Anwalt der Familie Floyd, Ben Crump, sprach von einem "historischen Urteil", das die Angehörigen und das ganze Land "der Heilung einen Schritt näher" bringen werde.

Chauvin selbst wandte sich erstmals mit einer Botschaft an die Angehörigen von George Floyd. Er möchte der Familie Floyd sein Beileid aussprechen. Wegen eines gerichtlichen Bundesverfahrens und einer möglichen Berufung könne er zur Zeit keine vollständige Stellungnahme abgeben. Er hatte in dem Prozess die Aussage verweigert.

Der Ex-Polizist hatte am 25. Mai 2020 dem wegen eines mutmaßlich falschen 20-Dollar-Scheins festgenommenen Floyd minutenlang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl dieser mehrfach klagte, er bekomme keine Luft.



Floyds auf einem Handyvideo festgehaltener Tod löste in den USA beispiellose Proteste der Black-Lives-Matter-Bewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt aus. Drei weitere ehemalige Polizeibeamte sind ebenfalls im Zusammenhang mit dem Tod von Floyd angeklagt worden. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt einzeln vor Gericht gestellt werden.