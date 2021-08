In den vergangenen Tagen waren unter anderem in Great Yarmouth, Gorleston und Cromer Bilder aufgetaucht. Die Werke tragen teils politische Botschaften. In einem Kunstwerk hält ein Krebs ein Schild mit der Aufschrift "Nur Luxusmietwohnungen!".



Banksy ist einer der prominentesten Street-Art-Künstler weltweit. Seine Werke prangen in vielen Ländern an Wänden und sind auch in Galerien und Museen zu sehen. Seine Identität hält Banksy seit Jahren geheim.

Bildrechte: dpa