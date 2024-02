W eiß sind die Fußwege, Plätze und die Nebenstraßen, so Antti Takkunen. Die wichtigen Zufahrtsstraßen und die Straßen im Zentrum sind jedoch frei. Und dafür nutzt der Winterdienst in Helsinki unter anderem auch Salz. "Wir versuchen, wo wir können, wenig Salz zu nutzen, weil das besser für die Umwelt ist. Am wichtigsten ist es, möglichst viel Schnee wegzupflügen und möglichst wenig Salz zu benutzen. Also pflügen wir den Schnee zur Seite und nutzen Salz nur, um die übrig gebliebene Schnee- oder Eisschicht zum beseitigen."

Nicht nur in Helsinki, in ganz Finnland und sogar in ganz Skandinavien, fahren die Kommunen eine ähnliche Strategie: Sie versuchen, wenig Salz zu nutzen. Doch verzichten können sie darauf nicht. Nur, wenn es besonders kalt ist, kommt Salz weniger zum Einsatz, weil es bei unter minus acht Grad seine auftauende Wirkung verliert. Die meisten Kommunen in Skandinavien verhalten sich damit also nicht umweltfreundlicher als in Deutschland. Im Gegenteil: Finnland erlaubt es sogar den Hauseigentümern, die zum Freihalten der Fußwege verpflichtet sind, dafür Salz zu nutzen.