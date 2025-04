In Spanien wurde der Bahnverkehr nach Angaben des Schienennetz-Betreibers Adif durch den Blackout komplett lahmgelegt. Auch der spanische Fährverkehr wurde unterbrochen. Der spanische Flughafenbetreiber AENA sprach von Flugverspätungen im ganzen Land. Ein Insider von Portugals Fluglinie TAP berichtete, der Flughafen von Lissabon funktioniere aufgrund von Not-Generatoren. In Spanien mussten Öl-Raffinerien unter anderem in Bilbao ihren Betrieb einstellen.