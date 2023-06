Immer mehr junge Leute in Europa blicken laut einer neuen Studie pessimistisch in die Zukunft. 52 Prozent der 16- bis 26-Jährigen in mehreren Ländern Europas denken etwa, dass es ihnen schlechter gehen wird als ihren Eltern, wie aus der Studie "Junges Europa 2023" der TUI-Stiftung hervorgeht, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Bereits bei der Umfrage im Vorjahr fielen die Antworten so pessimistisch aus wie noch nie, wie es damals hieß.