In Südafrika hat Präsident Cyril Ramaphosa nach den schweren Überschwemmungen den Notstand am Montagabend ausgerufen. Damit können zusätzliche Mittel freigegeben werden. Ramaphosa sprach von einer humanitären Katastrophe, die nach massiven und schnellen Hilfseinsätzen verlange. Die Leben, die Gesundheit und das Wohlergehen tausender Menschen seien weiterhin in Gefahr, sagte Ramaphosa in einer Fernsehansprache.