Die ägyptische Kanalbehörde SCA hofft, am Montag den vom Containerschiff "Ever Given" blockierten Suez-Kanal wieder freizubekommen. Wie ein Sprecher mitteilte, wurden unter dem Bug des am Ufer feststeckenden Riesenschiffs 27.000 Kubikmeter Sand entfernt. Einem ägyptischen TV-Bericht zufolge konnten Schlepper das Schiff erstmals "um 30 Grad nach links und rechts“ bewegen.

Ein Bagger schaufelt Sand unter dem Bug der "Ever Given" weg. Der Größenvergleich zeigt die Dimensionen des Riesenfrachters. Bildrechte: picture alliance/dpa/Suez Canal Authority | - Nach Angaben der Tracking-Apps MarineTraffic und VesselFinder waren am Sonntag zwei weitere Schlepper auf dem Weg zu der wichtigen Wasserstraße, um bei der Bergung zu helfen. Das mit der Bergung beauftragte niederländische Spezialunternehmen Smit Savage hofft zudem auf eine am Sonntagabend einsetzende Frühjahrsflut. Geprüft werde auch die Entladung von Containern.

Milliarden-Kosten jeden Tag

Das 400 Meter lange und über 220.000 Tonnen schwere Containerschiff "Ever Given" war am Dienstag in einem Sandsturm im Suez-Kanal auf Grund gelaufen. Es blockiert seitdem den für den Welthandel wichtigen Wasserweg zwischen Rotem Meer und Mittelmeer. Mehr als 320 Schiffe mit Frachtgut im Wert von Milliarden Dollar warten im Stau. Jeder Tag Blockade kostet den Welthandel nach einem Bericht des Versicherers Allianz zwischen sechs und zehn Milliarden Dollar.