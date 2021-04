Das Containerschiff "Ever Given", das tagelang den Suezkanal blockierte, darf Ägypten vorerst nicht verlassen.



Wie die Kanalbehörde erklärte, fordert sie von den taiwanesischen Schiffseignern Schadenersatz in Höhe von einer Milliarde Dollar. Ägypten habe täglich Millionensummen an Durchfahrtsgebühren verloren und außerdem viel Geld und Mühe in die Bergung des Schiffes gesteckt. Man werde die Weiterfahrt des riesigen Containerfrachters erst erlauben, wenn es eine Einigung gebe. Es liegt zur Zeit im Großen Bittersee zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Suezkanals.