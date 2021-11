Warnstufe angehoben Terroranschlag in Liverpool: Bombe vor Klinik explodiert

Am Sonntag explodierte vor einer Klinik in Liverpool in einem Taxi eine Bombe. Die Polizei hat den Fall nun als Terrorakt eingestuft. Möglicherweise konnte der Fahrer des Taxis Schlimmeres verhindern. Medienberichten zufolge sperrte er den Fahrgast in seinem Auto ein, weil dieser ihm verdächtig vorkam.