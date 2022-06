In der Nähe von San Antonio in Texas sind in einem abgestellten Lkw 46 Tote entdeckt worden. Bei ihnen handelt es sich offenbar um illegale Einwanderer. Wie die US-Behörden mitteilten, wurden 16 weitere Personen ins Krankenhaus gebracht. Unter ihnen seien auch Kinder gewesen. Sie hätten Anzeichen von Dehydratation und Hitzesymptomen gehabt.