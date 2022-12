Brasiliens Regierung hat nach dem Tod von Nationalheld Pelé eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Der scheidende Präsident Jair Bolsonaro erklärte, man trauere um einen Mann, der durch den Fußball den Namen Brasiliens in die Welt getragen habe. Pelé habe Fußball in Kunst und Freude verwandelt.

Fans gedenken vor dem Estádio Urbano Caldeira in Pelés Heimatstadt Santos ihrem Fußballhelden. Bildrechte: IMAGO / TheNews2

Der Sarg mit dem Leichnam des Sportlers soll am Montag zunächst im Stadion seines langjährigen Clubs FC Santos öffentlich aufgebahrt werden. Die Beerdigung wird dann einen Tag später im engsten Familienkreis stattfinden.



Auch seine Heimatstadt Santos werde sieben Tage Trauer tragen, kündigte Bürgermeister Rogerio Santos an. "Seine Botschaft im Leben wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen. Liebe, Liebe und Liebe, für immer", hieß es in einem Statement von seiner Familie.