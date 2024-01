Nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Flugzeug auf dem internationalen Flughafen Tokio-Haneda ist eine japanische Linienmaschine in Flammen aufgegangen und völlig ausgebrannt. Wie die betroffene Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) berichtete, konnten alle 367 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder das Flugzeug verlassen.

Wie japanische Medien unter Berufung auf das Transportministerium berichteten, war das Passagierflugzeug bei der Landung mit einer Maschine der japanischen Küstenwache zusammengestoßen. Die aus Hokkaido im Norden Japans kommende JAL-Maschine mit der Flugnummer 516 geriet noch auf der Landebahn in Brand und brannte völlig aus. Fernsehbilder zeigten das lichterloh brennende Flugzeug, während Feuerwehrleute die Maschine zu löschen versuchten. Zudem ist zu sehen, wie die Passagiere während der Löscharbeiten das Flugzeug über eine Notrutsche verlassen. Auf dem Rollfeld lagen brennende Trümmer.

Nach einem Bericht des japanischen Fernsehsenders TBS, wollte die Maschine der Küstenwache Material in das Erdbebengebiet an der Westküste Japans bringen. Der Pilot der Maschine sei verletzt worden, hieß es. Das Schicksal der übrigen fünf Menschen an Bord des Küstenwachenflugzeugs war zunächst nicht bekannt.