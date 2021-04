Lettland Acht Tote bei Brand in illegalem Hostel in Riga

Bei einem Brand in der lettischen Hauptstadt Riga sind mindestens acht Menschen gestorben, mindestens sechs weitere wurden verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer in den Morgenstunden in einem illegalen Hostel ausgebrochen. Die Ursache des Brandes im sechsten Stockwerk war zunächst unklar. Auch die Identität der Toten ist unklar. Nach Angaben von Martins Stakis, dem Bürgermeister von Riga, handelt es sich bei den meisten Opfern um Ausländer.