Japan Viele Tote bei Hochhausbrand in Osaka

Es ist eine der schlimmsten Brandkatastrophen in Japan seit Jahrzehnten: In Osaka sind bei einem Feuer in einem Hochhaus viele Menschen ums Leben gekommen. Wie ein Feuerwehr-Sprecher mitteilte, wurde bei mindestens 27 Menschen ein Herz- und Atemstillstand diagnostiziert. Der Begriff wird in Japan benutzt, bevor der Tod endgültig festgestellt wird. Die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete unter Berufung auf Ermittler von zunächst 19 bestätigten Todesfällen.