In Fort Washington, Pennsylvania, hat "Ida" Metall wie Papierstreifen um einen Baum gewickelt. Bildrechte: dpa

Erstmals in der Geschichte der Millionenstadt rief der Nationale Wetterdienst eine "Sturzflut-Notlage" aus. Rettungskräfte waren die gesamte Nacht im Einsatz und mussten Menschen retten, oft aus vom Wasser eingeschlossenen Autos. Für die Bundesstaaten New York und New Jersey wurde der Notstand ausgerufen.



Auf seinem Weg durch die USA traf "Ida" noch mehrere andere Bundesstaaten. In Connecticut starb nach offiziellen Angaben ein Polizeibeamter. Im Bezirk Montgomery in der Nähe von Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania gab es nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters vier Todesopfer. Auch hier richtete der Sturm umfangreiche Schäden an.