Der Präsident der Toskana, Eugenio Giani, schrieb in einem Post beim Sozialen Netzwerk X, noch nie hätte man in so wenigen Minuten so viel Regen registriert. Er rief in seiner Region den Notstand aus. Ein 85 Jahre alter Mann ertrank in seiner überfluteten Wohnung in der Gemeinde Montemurlo nordwestlich von Florenz. Eine weitere Bewohnerin des Ortes, eine 84-jährige Frau, starb an den Folgen eines Schwächeanfalls. In dem Ort wurden 20 Zentimeter Regen innerhalb weniger Stunden gemessen, so viel wie nie zuvor seit Beginn der Messungen. In dem Küstenort Rosignano kam ein weiterer Mensch ums Leben.