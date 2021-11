Bei einem Musikfestival in Houston/Texas sind bei einer Massenpanik acht Menschen getötet worden, mehr als zwei Dutzend wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter den acht Toten sind zwei Jugendliche. Sie seien 14 und 16 Jahre alt gewesen, gab der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner bekannt. Es gebe viele offene Fragen, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sagte Turner.

Das Unglück ereignete sich am Freitagabend beim Astroworld-Festival in Houston im Bundesstaat Texas. Etwa 50.000 Menschen waren zu dem Festival gekommen, das den Veranstaltern zufolge ausverkauft war. Während des Auftritts des US-Rappers Travis Scott kam es vor der Bühne zu einem starken Gedränge, dann brach Panik aus, als Leute ohnmächtig wurden.

Mehr als 300 Menschen mussten in einem Feldhospital am Festivalgelände behandelt werden. Bezirksrichterin Lina Hidalgo hob hervor, dass viele der Betroffenen sehr jung gewesen seien, einige erst zehn Jahre alt. Sie sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Die Behörden richteten eine Anlaufstelle ein, an die sich Angehörige auf der Suche nach Vermissten wenden können. Das auf zwei Tage angelegte Festival wurde abgebrochen.