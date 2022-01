Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der New Yorker Bronx sind am Sonntag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch Kinder. Nach Angaben von Bürgermeister Eric Adams wurden außerdem mindestens 63 Bewohner verletzt, etwa die Hälfte von ihnen schwer.

Tödlicher Rauch verbreitete sich rasch im ganzen Haus

Die Brandursache ist noch unklar. Adams sagte dem Sender CNN, viele Verletzungen seien wohl auf Rauchgasvergiftungen zurückzuführen. Die Tür zu der brennenden Wohnung in einer der unteren Etagen sei offen gewesen. Dadurch habe sich der Rauch schnell in dem 19-stöckigen Wohnhaus verbreiten können. Der Bürgermeister sprach von "einem der schlimmsten Feuer" in der jüngeren Geschichte der Stadt.