Trinkwassermangel: Touristen dürfen nicht nach Capri

Wegen akuten Trinkwassermangels hat die italienische Insel Capri am Samstag ein Besuchsverbot für Touristen verhängt. Insel-Bürgermeister Paolo Falco erließ am frühen Morgen eine Anordnung, wonach Besucher nicht auf der Insel an Land gehen dürfen. Daraufhin stellten Häfen am Festland den Ticketverkauf für die Fähren ein, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.