DDR-Autogeschichte Trabant-Werbespot sollte Kunden in Südeuropa begeistern

Am 30. April 1991 lief in Zwickau der letzte Trabant vom Band. Das Auto wurde auch in einer Cabriovariante produziert, dem Modell Tramp. Dieser wurde aber nicht in der DDR verkauft. 926 Exemplare des 26 PS starken Zweitakter wurden in den 1980er-Jahren nach Griechenland und Spanien exportiert.