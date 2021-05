Das Aufsichtgremium besteht aus Rechtsexperten, Internet-Fachleuten und ehemaligen Politikerinnen und Politikern. Es ist eine Art "Oberstes Gericht" von Facebook, dessen Beschlüsse auch Gründer und Chef Mark Zuckerberg nicht überstimmen kann. Das Gremium wird von Facebook finanziert, ist aber in eine Treuhandgesellschaft ausgegliedert, was die Unabhängigkeit sichern soll. Bei den wenigen bisherigen Entscheidungen machte der Rat bereits mehrere Sperren von Inhalten durch Facebook rückgängig.

Trumps Mitgliedskonten waren im Januar nach dem Eindringen von Randalierern in das Kapitol von Facebook gesperrt worden, ebenso die bei Twitter und YouTube. Trump hätte den Angaben zufolge die Gewalt im Land angeheizt und dauerhaft unwahre Behauptungen über angeblichen Wahlbetrug verbreitet. Der Schritt sorgte für Diskussionen. Manche Kritiker beklagten eine Zensur. Andere forderten ein grundsätzlich stärkeres Eingreifen der Netzwerke gegen bestimmte Inhalte wie extremistische Propaganda und Hetze.

Nach der Sperrung seiner Social-Media-Konten behalf sich Donald Trump zuletzt mit anderen Instrumenten. So versendete er etwa kurze Pressemitteilungen, mit denen er beispielsweise auf Wahlbetrug aufmerksam machen wollte. Am Dienstag eröffnete er einen Blog-Bereich auf seiner Website, aus dem heraus die einzelnen Beiträge auch bei Facebook und Twitter geteilt werden können. Auf diese Weise will der noch immer populäre Republikaner offenbar seine Anhängerschaft einspannen, um seine Botschaften zu verbreiten.