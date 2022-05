Nach dem Schulmassaker in Texas hat sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump für mehr Waffen an Schulen ausgesprochen. Bei der Jahrestagung der Waffenlobby NRA (National Rifle Association) in Houston sagte Trump: "Die Existenz des Bösen ist einer der allerbesten Gründe, gesetzestreue Bürger zu bewaffnen". Sicherheitskräfte und Lehrer mit Waffen könnten schreckliche Taten wie zuletzt in der texanischen Kleinstadt Uvalde verhindern.