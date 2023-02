Mehr als 10.000 Todesopfer in Türkei und Syrien

Die Zahl der Todesopfer in Syrien und der Türkei stieg unterdessen auf mehr als 10.000, knapp als 50.000 Menschen wurden verletzt. In der Türkei kamen bei der Katastrophe inzwischen mehr als 8.500 Menschen ums Leben, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte. In Syrien starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mehr als 2.500 Menschen. Allein in der Türkei wurden mehr als 6.000 Gebäude zerstört.

Notfallteams suchen nach Menschen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes im südtürkischen Adana Bildrechte: dpa Die Suche nach Überlebenden in den Trümmern geht weiter. "Dieses Erdbeben hat 13,5 Millionen unserer Bürger direkt betroffen", sagte Städteminister Murat Kurum am Dienstag. Manche Straßen und Wege seien nicht zugänglich, man arbeite daran, sie wieder passierbar zu machen. In manchen Regionen gebe es kein Wasser, man bemühe sich, Schäden so schnell wie möglich zu beseitigen und die Menschen mit Wasser zu versorgen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von 23 Millionen betroffenen Menschen.

THW und Rettungshundestaffeln sind im Einsatz

Helferteams aus vielen Ländern machen sich auf in das betroffene Gebiet, um die Rettungsaktionen zu unterstützen. Nach Angaben des türkischen Vizepräsidenten Fuat Oktay sind rund 16.150 Rettungs- und Suchteams im Einsatz – sie seien in alle betroffenen Provinzen und Bezirke entsandt worden. Insgesamt seien etwa 60.000 Helfer vor Ort. Der Regierungspolitiker sagte, dass in der Nacht zu Mittwoch internationale und lokale Teams vor allem in die Provinzen Adiyaman, Hatay und Kahramanmaras gebracht würden.

Rettungskräft des Technischen Hilfswerks (THW) auf dem Weg in die Türkei. Bildrechte: dpa Auch ein 50-köpfiges Team des Technischen Hilfswerks (THW), spezialisiert auf die Ortung und Rettung verschütteter Menschen, ist am Mittwoch in der Türkei eingetroffen. Ihre Aufgabe sei es, verschüttete Menschen zu orten, zu retten und erstzuversorgen, sagte der Sprecher des THW-Landesverbandes Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Michael Walsdorf, am Mittwoch in Mainz. Nach der Landung am Morgen würden sie zunächst Fahrzeuge beladen und dann in ihr Einsatzgebiet fahren.