Gesunkenes U-Boot mit 53 Toten gefunden

Das vermisste indonesische Marine-U-Boot ist vor der Küste Balis gefunden worden. Indonesiens militärischer Oberbefehlshaber Hadi Tjahjanto bestätigte, dass die "KRI Nanggala 402" gesunken und alle 53 Seeleute an Bord im Dienst gestorben seien. Präsident Joko Widodo sandte Beileidsschreiben an die Angehörigen der Menschen an Bord.

Am Samstag hatte die Marine mitgeteilt, sie habe Trümmerteile und Gegenstände aus dem Schiffsinneren entdeckt. Diese hätten ohne Druck von außen oder einen Schaden an den Torpedos nicht an die Oberfläche gelangen können. Ein Scan habe das, wovon das Militär annehme, dass es das U-Boot sei, auf 850 Metern Tiefe gezeigt. Das U-Boot sei in drei Teile zerbrochen.