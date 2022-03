Der Stadtrat schrieb, dass in dem Gebäude Frauen und Kinder Zuflucht gesucht hätten. Das Bild selber stammte vom Telegram-Kanal "Mariupolnow". Dort werden regelmäßig Bilder und Videos aus der teilweise zerstörten Stadt am Schwarzen Meer gepostet – am Mittwochabend mehrere Bilder und Videos des zerstörten Theater-Gebäudes.

Später zeigte auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei Twitter zwei Bilder des Theaters. Er sprach von "Kriegsverbrechen" und kommentierte, dass die Russen hätten wissen können, dass dies ein Zufluchtsort für Zivilisten gewesen sei. ("Russians could not have not known this was a civilian shelter.")