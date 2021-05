Mexiko-Stadt Tote und Verletzte bei Brückeneinsturz

In der mexikanischen Hauptstadt ist eine Brücke eingestürzt, eine darüber fahrende U-Bahn stürzte teilweise in die Tiefe. Es gab viele Tote und Verletzte. Schäden an der Brücke waren offenbar schon lange bekannt.