In Österreich hatten am Donnerstag heftige Stürme gewütet. Fünf Menschen kamen ums Leben. Am St. Andräer See im südlichen Bundesland Kärnten wurden zwei Kinder von umgestürzten Bäumen erschlagen, weitere elf Menschen wurden verletzt. In Gaming in Niederösterreich wurden drei Wanderinnen ebenfalls von umgeknickten Bäumen getötet.