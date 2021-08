Katastrophenalarm US-Golfküste zittert vor Hurrikan "Ida"

Vorbereitungen auf den Sturm

Der Gouverneur von Louisiana, Jon Bel Edwards, mobilisierte die Nationalgarde. Im Einsatz sind den Behörden zufolge 5.000 Soldaten. Die Stadtverwaltung von New Orleans erließ eine Evakuierungsanordnung für die Menschen, die außerhalb des Deich- und Schleusensystems wohnen, das die niedrig gelegene Stadt an der Mississippi-Mündung schützt. Auf den Autobahnen bildeten sich lange Staus, an einigen Tankstellen bekamen Anwohner und Urlauber keinen Sprit mehr.

Wo auch immer Sie diesen Sturm aussitzen wollen, Sie sollten sich so schnell wie möglich dorthin begeben. US-Meteorologe

Seit Tagen versuchen die Menschen in New Orleans, anderen nahen Städten sowie benachbarten Staaten, sich bestmöglich gegen den Sturm zu wappnen.

Wie Einwohner berichten, können und wollen viele Menschen ihre Häuser nicht verlassen und bereiten deshalb Sandsäcke zum Schutz gegen Überflutungen vor. Bildrechte: dpa Fenster von Geschäften und Wohnhäusern wurden verbarrikadiert, Sandsäcke gefüllt. US-Medien warnten am Sonntagnachmittag die Bewohner der betroffenen Regionen: Die Vorbereitungen auf den Hurrikan sollten inzwischen abgeschlossen sein.



Die Menschen sollten sich auf längere Stromausfälle einstellen. Wer in der Nähe von Gewässern wohne, müsse zudem mit extrem schnell steigenden Wasserpegeln rechnen.

Krankenhäuser nicht evakuierbar

Unterdessen können die küstennahen Krankenhäuser in Louisiana wegen der hohen Zahl an Covid-19-Patienten nicht evakuiert werden. Wie der Fernsehsender CNN berichtet, werden in dem Bundesstaat mit seinen etwa 4,6 Millionen Einwohnern aktuell 2.450 Menschen mit Covid-19 stationär behandelt. In Louisiana und benachbarten Bundesstaaten gebe es keine Kapazitäten mehr, um jetzt noch zusätzliche Patienten aufzunehmen. Eine große Gefahr für die Patienten seien nun vor allem mögliche Stromausfälle in den Krankenhäusern. In der Karibik und dem Golf von Mexiko ist Hurrikan-Saison: Links trifft Hurrikan "Nora" auf Mexiko, rechts oben steht Hurrikan "Ida" kurz vor New Orleans. Bildrechte: dpa

Kurz vor Kategorie 5

Am Sonntagmorgen hat das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) den "Ida" erneut hochgestuft. Der Sturm habe sich damit zu einem "extrem gefährlichen Hurrikan" entwickelt. Die Experten berichteten von Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde. Das entspricht einem starken Sturm der Kategorie vier von fünf.

Meteorologen des US-Senders CNN berichten, dass der Sturm über dem warmen Wasser des Golf von Mexikos weiter an Kraft gewinne, so dass er kurz vor der Einstufung in die höchste Kategorie 5 stehe, die ab 252 Stundenkilometern beginnt.

"Jubiläum" von Hurrikan "Katrina"

Für die Menschen in New Orleans ist die Ankunft von "Ida" am am Sonntag ein denkwürdiges "Jubiläum". Auf den Tag vor 16 Jahren hatte der verheerende Hurrikan "Katrina" die Stadt getroffen. Damals waren in New Orleans mehr als 1.800 Menschen ums Leben gekommen, 80 Prozent der Stadt wurden überschwemmt. In der Folge wurde massive Kritik wegen unzureichender Vorkehrungen der Behörden laut. Hurrikan "Katrina" mit seinen vielen Todesopfern und weitreichenden Zerstörungen hat sich tief ins Gedächtnis der Bewohnern von New Orleans gebrannt. Bildrechte: imago images / Ardea