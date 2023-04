Kentucky Vier Menschen in US-Stadt Louisville erschossen

Die Vereinigten Staaten sind seit Langem mit einem gewaltigen Ausmaß an Waffengewalt konfrontiert. Amokläufe und tödliche Schießereien gehören fast schon zum Alltag. So hatte Ende Januar ein Schütze in einem Nachtclub nahe Los Angeles/Kalifornien elf Menschen erschossen. Ende März tötete eine Schützin in einer Grundschule in Nashville/Tennessee drei Kinder und drei Erwachsene.