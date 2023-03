Bei Schüssen an einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge drei Kinder ums Leben gekommen. Der US-Sender NBC und die "New York Times" berichteten am Montag unter Berufung auf einen Krankenhaussprecher, drei bei dem Angriff in Nashville durch Schüsse verletzte Kinder seien in eine Kinderklinik eingeliefert und dort für tot erklärt worden. Der Angreifer ist nach einem Schusswechsel mit der Polizei ebenfalls tot, wie die Behörden mitteilten.