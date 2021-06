US-Stadt Huntington Mehr Drogentote als Coronatote

Die Opioid-Krise in den USA hat in den vergangenen 20 Jahren fast einer Million Menschen das Leben gekostet. Besonders dramatisch ist die Situation in Huntington in West Virginia. Die Stadt wurde geradezu überschwemmt mit dem verschreibungspflichtigen und stark süchtig machenden Schmerzmittel Oxycontin. Danach kam Heroin, dann das synthetische Opioid Fentanyl, an dem viele Süchtige sterben. In der Pandemie gab es in Huntington mehr Drogen- als Covid-Tote.