Nach dem schweren Seilbahnunglück am Lago Maggiore in Norditalien sind zwei der drei festgenommenen Männer wieder auf freiem Fuß. Der dritte von ihnen wurde unter Hausarrest gestellt. Das teilte die Oberstaatsanwältin der Stadt Verbania, Olimpia Bossi, mit.



Wie die Tageszeitung "La Stampa" schreibt, hat der Untersuchungsrichter keine Gründe gesehen, die Männer weiterhin in Haft zu lassen. Sie könnten nicht fliehen. Es bestehe auch keine Gefahr, dass sie Beweise manipulieren könnten.