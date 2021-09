Aus Angst vor giftigen Gasen nach dem Vulkanausbruch auf La Palma gilt für Bewohner mehrerer Stadtteile eine Ausgangssperre. Die Katastrophenschutzbehörde der Kanareninsel wies die Bewohner von vier Stadtvierteln in Tazacorte an, zuhause zu bleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Grund sei, dass der Lavastrom des Vulkans Cumbre Vieja voraussichtlich "in den kommenden Stunden" das Meer erreichen werde und dabei gesundheitsschädliche Gase freigesetzt werden könnten.