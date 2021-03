Unweit der isländischen Hauptstadt Reykjavik ist es in der Nacht zum Sonnabend zu einem Vulkan-Ausbruch gekommen. Wie der Meteorologische Dienst mitteilte, wurden zwar nur leichte seismologische Ausschläge gemessen. Dennoch riss die Oberfläche des Vulkans Fagradalsfjall auf einer Länge von 500 Metern auf, und kleine Lavafontänen spritzten in die Höhe. Der glühende Strom flüssigen Gesteins erreichte den Angaben zufolge eine Größe von etwa einem Quadratkilometer.

Der Fagradalsfjall liegt knapp 30 Kilometer entfernt von Reykjavik am südwestlichen Zipfel Islands in unbewohntem Gebiet . Sein Ausbruch weckt jedoch Erinnerungen an die Eruption des Vulkangletschers Eyjafjallajökull vor zehn Jahren. Die dabei entstandene kilometerhohe Aschewolke hatte im Frühjahr 2010 den internationalen Flugverkehr über längere Zeit lahmgelegt. Nennenswerte Behinderungen im Flugverkehr scheint es jedoch nicht zu geben. Der staatliche Flughafenbetreiber Isavia ordnete lediglich eine Drohnen-Sperrzone im Umkreis von fünf Kilometern um den Vulkan an. Der internationale Flughafen Keflavik wies lediglich auf erhöhte Aschewerte in der Luft hin. Etwaige Flugabsagen seien Sache der Airlines.